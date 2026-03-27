ಪಶುವೈದ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕುಶಾಲನಗರ : ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಾರೆಡ್ಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕೊಡಗು ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀರಾನೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ತೆರಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ತುಂಬ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪಶುವೈದ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ.ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ, ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಡಾ.ಅಮೃತಾ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತ್ರಾರ್ಖಾನ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಶೋಭವತಿ, ಭವ್ಯ, ಗಣೇಶ್, ಪನ್ನೀರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-51-183519954