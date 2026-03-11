ಮಡಿಕೇರಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಕಾಳುಮೆಣಸು..

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್ – ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ‘ಕಾಳುಮೆಣಸು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಅಂಕೇಗೌಡ ಅವರು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ, ಸಾಗರ, ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈತರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು 20ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರಿ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿರಸಿಯಿಂದ 20 ರೈತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 80 ಮಂದಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋಯಿಕೋಡ್ನ ಐಸಿಎಆರ್–ಐಐಎಸ್ಆರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಬಿಜು ಅವರು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ‘ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಯಲು ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಬೋಡೋ ದ್ರಾವಣ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬೆಳೆಗಾರ ಬೋಸ್ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಣಿಯೂರು-1 ತಳಿಯು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗರಹಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ-ಮೆಣಸು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ‘ಐಎಎಸ್ಆರ್ ಚಂದ್ರ’ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತಳಿಯು 43 ಮಂದಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ದಪ್ಪ ಕಾಳು ಉದ್ದ ಕುತ್ತು ಇದಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಜಿ.ಎ.ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು, ಭಾರತದಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ ಅವರು, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ತಳಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗಿ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>