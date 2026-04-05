ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮುತ್ತಾತನ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಮೈಕ್‌

<p>ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡಗಿನ ಮಳೆಯಂತೆ ಬಿರುಸಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮೊರೆತ. ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗಣಿಸಿತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದೇ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ… ಬೇಗ ಬನ್ನಿ’ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ನನಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು. ‘ಮೇಡಂ, ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ… ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು’ ಎಂದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು– ‘ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೇ’.</p>.<p>ಆ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನೊಳಗೆ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮಾತು ದೂರವಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು,‘ಯಾರು ಅವರು? ಏಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ?’</p>.<p>ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬಿರುಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ.</p>.<p>ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ರೈಸ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರಪಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಅವರ ಮುಖ ಇನ್ನೂ ತಣ್ಣಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಅವರ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರು ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ. ಎತ್ತರದ ಮೈಕಟ್ಟು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಮೃದುವಾದ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟದ ಕಾತರವಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಇವರು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೈಕ್ ತೇಲ್ಮಾನ್’ ಎಂದು ರೇಖಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>72 ವರ್ಷದ ಮೈಕ್ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ‘ಹೆಲೋ’ ಎಂದರು. ಅವರ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳವೂ ಮಿಶ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಗತಕಾಲದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಸರ್’, ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ‘ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಮೆಕ್ಫರ್ಸನ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ’ ಎಂದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಪರಿಚಯವಲ್ಲ; ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹುಡುಕಾಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಕ್ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ‘ನಾನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕೊಠಡಿಯ ಕೀಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದು ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತನದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದನ್ನೇ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ’.</p>.<p>ಒಂದು ಹಳೆಯ ಡೈರಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿತು. ಕಾಗದದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನವರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದವು. ಆ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳು ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲ; ಅವು ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳು. ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ದಿನಾಂಕ, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳೇ ಮೈಕ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದವು.</p>.<p>‘ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳು ನನ್ನ ಮುತ್ತಾತ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆಯೂ ಇತ್ತು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಮೈಕ್ ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳು ಡಾ. ಡಂಕನ್ ಮೆಕ್ಫರ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟವು. 1867ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಸಂಶೋಧಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಲಂಡನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಮೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಾಧಿ ಇಂದು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಂಗ್ಯ.</p>.<p>ಮೈಕ್ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರೊಬ್ಬರ ಹುಡುಕಾಟವಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಕೆಲವರು ಕೊಡಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಜಾಗ, ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಾರಿ.13ನೇ ಪುಟಕ್ಕೆ...</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-51-340889342</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>