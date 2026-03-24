ದಿವ್ಯ ಗಾನಾಮೃತ: ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಉಡುಪಿಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಬಳಗಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ದಿವ್ಯ ಗಾನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 1,300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೋಟದ ಯೋಗಬನದ ಸರ್ವಕ್ಷೇಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿವೇಕ ಉಡುಪ ಹಾಗೂ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ರಾಜ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಕೃಷ್ಣಪರಮಹಂಸ, ಮಾತೆ ಶಾರಾದಾದೇವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆದವು. ರಾಮರಕ್ಷಾ ಸ್ತ್ರೋತ್ರಪಠಣ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದಲೂ ವಿವೇಕ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸೇವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-51-454355198</p>