<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗ ಕರಿಕೆಯ ಸಮೀಪ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವ ನೇಣು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕರಿಕೆ ಸಮೀಪದ ಪಟ್ಟಿಗಾಟ್ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಬೀಟ್ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಂದಾಜು 56 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯದೆಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುಳಿವು ಸಹ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೃತದೇಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾಗಮಂಡಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-51-881220212</p>