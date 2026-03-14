ಮಡಿಕೇರಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ತಡೆಯಬೇಕು, ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಅರಣ್ಯಭವನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಭವನದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ, ಕೋಪಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಡಿಕೇರಿ– ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಎಫ್ ಸೋನಲ್ ವೃಷ್ಣಿ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಹೊರಟರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಎಫ್ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಡೆದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು, ದಾಳಿ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಎಫ್ ಮುಂದೆ ಮುಖಂಡರು ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಸೋನಲ್ ವೃಷ್ಣಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 3 ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಗುಹ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಎಸಗಿದ ಕಾಡಾನೆ ಅಮ್ಮತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡದ ಚೆಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ, ಎಸ್.ಜಿ.ಮೇದಪ್ಪ, ರವಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಕಾಂತಿ ಸತೀಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಕುಂದಲ್ಪಾಡಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಭಾರತೀಶ್, ನೆಲ್ಲೀರ ಚಲನ್, ಹೊಸೂರು ಸತೀಶ್ ಜೋಯಪ್ಪ, ತಳೂರು ಕಿಶೋರ್ಕುಮಾರ್, ಮನು ಮುತ್ತಪ್ಪ, ವಿ.ಕೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>. <p>ಕೊಡಗು ಬಂದ್; ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿ ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ‘ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೊಡಗಿಗೆಂದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸಭೆ ಕರೆದು ಪರಿಹಾರದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಡಗು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಎಂದವರು ಎಲ್ಲಿ? ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆ.ಜಿ.ಬೋಪಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾನವ - ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವಧಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹ 1444 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದ ಇಂಚೂ ಕಂದಕ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನವಿರೋಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಚ್ಚುರಂಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿ 15 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿವೆ. ಮರಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ವಿರೋಧಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಆನೆ ಕಂದಕ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>