ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣ ಅನಾಥ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆಯು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದು ಈಗ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು, ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ನಕ್ಕರು. ‘ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದಿದ್ದರೆ ಎಂದೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅರಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾರಕದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಅರಮನೆಯ ಎದುರು 1858ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನವೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಚಾವಣಿಯು ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿ.ಪೂ ಸುಮಾರು 2,500–2000 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯ, ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಮಾಧಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, 1939ರಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಹೀಗಿದೆ...</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಅರಸರು ಕಟ್ಟಿದ ಮಡಿಕೇರಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಅರಸರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಗದ್ದುಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿಗಳು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದಾಯ ತರದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳು, ಆದಿಮಾನವ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ: ಸ್ಮಾರಕಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಇಲಾಖೆಗಳೂ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಚೇರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ.</p>.<p>18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಉಳಿದೆಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಚೇರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಎಎಸ್ಐ) ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 917 ಹುದ್ದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 597 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 320 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ. 282 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 355 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 252 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 103 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದೆ.</p>.<p>96 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಂಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 139 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. 63 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 76 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ. ಈ ವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೇ ವೃತ್ತವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು 129 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 207 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 423 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 282 ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 141 ಖಾಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 219 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 70 ಮಾತ್ರ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 149 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ.</p>.<p>‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯು ಉತ್ಖನನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೀಕರಣವು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅನುದಾನವೂ ಕಡಿಮೆ: ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2023–24ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹17.34 ಕೋಟಿ, ಹಂಪಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹12.25 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹9.57 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2024–25ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹5.05 ಕೋಟಿ, ಹಂಪಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹3.80 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ₹5.42 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಫಲ ನೀಡದ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ: ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸ್ಮಾರಕ ದತ್ತು ಯೋಜನೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 844 ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪೈಕಿ 23 ಅನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೂ 13 ಒಪ್ಪಂದಗಳಷ್ಟೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ 5 ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗುಂದಿಯ ಗಗನ ಮಹಲ್, ನಂಜನಗೂಡು ಸಮೀಪದ ಕಳಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇಗುಲ, ವಿಜಯಪುರದ ತಾಜ್ ಬಾವಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಕುಂದ ಬಾವಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಆದಿಮಾನವನ ಶಿಲಾಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗೋರಿಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳೂ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಬೇಕು. ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಗೂಡುನವರ, ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹರಿಶಂಕರ್.ಆರ್, ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಎಚ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p> 