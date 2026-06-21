33 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 310 ಆಸನ: ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿ ಸಾಧನೆ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸಿಂಚನಾ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 33 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 310 ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದಳು.</p>.<p>‘ನಮಸ್ಕಾರ ಆಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶವಾಸನ’ದವರೆಗಿನ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಳು. ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 300 ಯೋಗಾಸನದ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಂಚನಾ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೇವಲ 33 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ 310 ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಳು.</p>.<p>‘ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಚನಾ ಇದುವರೆಗೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>