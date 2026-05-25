ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಬಿಝ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್' ಎಂಬ ಉತ್ಸವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ವಿಜ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯಮಿ, ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಲೊಗೊ ರಂಗೋಲಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ವರಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಸ್.ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶದ (ಐಕ್ಯೂಎಸಿ) ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅನುಪಮಾ ಸಭಾಪತಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ದೀಕ್ಷಿತಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.ಚೈತ್ರಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿ.ಪಿ.ಮೃದುಲ್, ಆರ್.ನವೀನ್, ಟಿ.ಕೆ.ಚೈತ್ರಾ, ಕೆ.ಪುನೀತ್, ತಸ್ಮಿಯಾ, ಚರಣ್, ಸಂಗೀತಾ, ಮೇಘನಾ, ಅಮೃತಾ, ಇ.ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಕಾವ್ಯಾ, ಸಚಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>