ಬಿಳಿ ಕಾಂಡಕೊರಕಗಳ ದಾಳಿ; ನಲುಗಿದ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಿಳಿಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಗಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಹುಳ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 100–150 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಇವು ಮರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹುಳ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಣ್ಯವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹುಳವು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಬೇಗನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹುಳದ ಬಾಧೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಹುಳ ಇಡುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಅವು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ಹುಳಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು ಎಂದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೋಹಕ ಬಲೆ’ಯನ್ನು ಹುಳಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಈ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುಳಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಳಿ ಕಾಂಡಕೊರಕ ಹುಳ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಈ ಬಿಳಿಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳಗಳು ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಮನಸ್ಸು ಬಾರದೆ, ಅಂತಹ ಗಿಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತೋಟದ ಇತರ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೀಟ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1192204057</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>