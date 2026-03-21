ಮಡಿಕೇರಿ: ಸಡಗರ– ಸಂಭ್ರಮದ ‘ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ’

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ 'ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸರ'ವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಡಗರ– ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ದೇಗುಲಗಳು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಕೆಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಳಿರು, ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೂರಣ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಪಾಯಸಗಳಂತಹ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸವಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಹೊಸ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸುದರ್ಶನ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.