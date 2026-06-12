<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು 3.5 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 700 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲಹಾಸು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಳೆ ನೀರುಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಮಾನವ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ₹ 50, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹ 20, 4 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹ 50, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ₹ 15 ಪ್ರವೇಶದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ‘ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಮಾಂದಲ್ ಪಟ್ಟಿ ತಾಣವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1383461113</p>