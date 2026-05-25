ಮಾವು ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ₹ 21.4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮಾರಾಟವಾದವು.</p>.<p>ಮೊದಲ ದಿನ ₹ 5.8 ಲಕ್ಷ, 2ನೇ ದಿನ ₹ 6.4 ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ₹ 9.8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾವು ಮಾರಾಟವಾದವು ಎಂದು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಮಾವನ್ನು ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರಗಳಿಂದ 21 ರೈತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿದ್ದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಭರಪೂರ ವ್ಯಾಪಾರವಾದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಕ್ಕರೆಗುತ್ತಿ, ರುಮಾನಿ, ಇಮಾಮ್ ಪಸಂದ್, ದಶೇರಿ, ಮಿಠಾಯಿ ಮಾವು... ಹೀಗೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನಿಸುವ ಮಾವು ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಗೋವಾ, ರಸಪುರಿ, ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವುಗಳು ಉಳಿದವು. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಗಿದ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೂರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬೇಸರದಿಂದ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>