ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ

ಮಡಿಕೇರಿ: ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. 'ಕಾವೇರಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ', 'ಟೌನ್ಹಾಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ, ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ ಪಕ್ಕದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಭೂಮಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ಗುರುವಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇತಿಹಾಸದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಎನಿಸಿತ್ತು. ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಲಾಮಂದಿರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಇದಕ್ಕುಂಟು. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೇವಲ 72 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಲು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋರಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿಂತಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರವನ್ನು 'ಮರ್ಕೆರಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗ್' ಆಗಿದ್ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಬೇಡಿ ಅವರು 1953ರ ಜ.18ರಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಲಕ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1954ರ ಜ.1ರಂದು 'ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೊಡಗು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲಕವೂ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಕವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ಕೊಡಗು ದೇಶದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಎಂ.ನಂಜಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಧಾರಾಳತ್ವದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಂದಾ ಮೊಬಲಗುಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಡಗು ದೇಶದ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಫಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫಲಕವೂ ಉಳಿಯಬೇಕಿದೆ, ಅಂದಿನ ಜನರ ಉದಾರತ್ವವೂ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭೆಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲೇ ಬೇಕಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಫಲಕವೂ ಧರೆಶಾಯಿಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಒತ್ತಾಸೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>