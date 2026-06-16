<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವಿರುದ್ಧ ನಗರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಳೆಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಸೋಮವಾರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಲೆನಿನ್ವಾದಿ)ದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ– ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿನ್ ಮೊಹಿಸಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಎಸ್ಐಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ ಒದಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದ ನುಸುಳುಕೋರರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಷ್ಟೇ ನುಸುಳುಕೋರರು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲೆಂದೇ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ನ ವೈ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್, ಆದಿವಾಸಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಚಿಂತಕರಾದ ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಎಸ್ಡಿಪಿಐನ ಮನ್ಸೂರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-1039871105</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>