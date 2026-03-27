ರಾಮೋತ್ಸವ: ‘ರಾಮನಗರಿ’ಯಾದ ಮಂಜಿನ ನಗರಿ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ‘ರಾಮ ರಾಮ ಕೋದಂಡ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ದಶರಥ ಪುತ್ರ, ರಾಮ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ಪುತ್ರ...’ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರಾಮಭಜನೆಗಳು ನಗರದ ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸಿದವು. ಅಬಾಲವೃದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮನವಮಿಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳೂ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಜನೆ ಹಾಡುತ್ತಾ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇಗುಲದ ಕೋದಂಡ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ರಾಮೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<p>ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಪಡುವಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿ.ಮೀಗೂ ಅಧಿಕ ದೂರವಿದ್ದದ್ದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಗಾರುಡಿ ಗೊಂಬೆ, ಹುಲಿ ವೇಷ, ಕೀಲುಕುದುರೆಗಳು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದವು. ಅವರು ಹಾವಭಾವ, ನರ್ತನ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಚಕಿತಗೊಂಡರು.</p>.<p>ವಯನಾಡು ತಂಡದವರು ದೇವರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು. ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ರಾಮನ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಕತ್ತಲೆಕಾಡಿನ ವಿನಯಕ ಭಜನಾ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಜನಾ ತಂಡಗಳು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವು ಕರ್ಣಾನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು.</p>.<p>ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮರ ಭವ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ತಬ್ದಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಕೈಮುಗಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದವು.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ಕೇಸರಿಧ್ವಜಗಳು ಹಾರಾಡಿದವು. ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಸರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿತು.</p>.<p>ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಕೋದಂಡರಾಮನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸ್ತೋಮ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಹದೇವಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಿತು.</p>.<p>ಕೋದಂಡ ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್.ನಂಜುಂಡ, ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೋದಂಡ ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೇಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಳ್ಳಜಿರ ಬಿ.ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬೆಕಲ್ ನವೀನ್, ಸವಿತಾ ರಾಕೇಶ್, ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಧನಂಜಯ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಲೆಯಂಡ ನಿಶಾ ಮೋಹನ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೋಲೆಯಂಡ ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಜಯಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಅವರೆಮಾದಂಡ ಶರಣ್ ಪೂಣಚ್ಚ, ಕೋಚಮಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ, ಜಿ.ಚಿದ್ವಿಲಾಸ್, ಬಿ.ಜಿ.ಅನಂತಶಯನ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾವತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಅರುಣ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ವೈ.ರಾಜೇಶ್, ಎಚ್.ಟಿ.ಅನಿಲ್, ಗೋಪಿ, ರವಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-51-8945830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>