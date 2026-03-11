ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನು, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಡೊಂಕಾದ ಕಾಲುಗಳು, ಸವೆದ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಯ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಅಭಿನಂದನ್ ಎಸ್.ಪುನೀತ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ವಿನು ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಗಿದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಹಜ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ವಿನು ರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಸುಮಾರು 50 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>