ಮಡಿಕೇರಿ ಬಾಲಕಿ ಸಿಂಚನಾ ಏಕಪಾದ ಪೂರ್ಣ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಏಕಪಾದ ಪೂರ್ಣ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇರುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಿ.ಕೆ.ಸಿಂಚನಾ (12) ‘ನೊಬೆಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್’ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಮದೆ ನಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 11ನೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್–ರೇಣುಕಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ತಾಯಿಯ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-1248122910</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>