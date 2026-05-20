ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಜನ್ ಮುಂದು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಾನೆಯೊಂದರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಕಂಜನ್ (26) ಯುವ ಆನೆ. ಹುಡುಗುಬುದ್ದಿ ಸ್ವಭಾವದ ಈತನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೀರತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲೇಬೇಡಿ ಎಂದು ಆದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈತ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪದ ಆನೆ ಎಂದು ಮಾವುತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಗ್ರನಾಗುವ ಈತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>2014ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಒಟ್ಟು 22 ಕಾಡಾನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಆನೆಯೂ ಒಂದು. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಲಶಾಲಿಯಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ದಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆನೆ ದಸರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಅನೆ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಎಂತಹುದೇ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನಾದರೂ ಇದು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆನೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆನೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಇದನ್ನು 2023ರಿಂದಲೂ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2024ರಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತ ಅರಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೂ ಬಂದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕುಶಾಲನಗರದ ದುಬಾರೆಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ತರುವಾಯ ಈ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಮರು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರಲ್ಲೂ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ದಸರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಲವು ಹತ್ತು ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಂಜನ್ ಮುಂದೆಯೂ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆತನ ಸೇವೆ ದಸರೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೂ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>26 ವರ್ಷದ ಕಂಜನ್ ಕಿರಿಯ ಆನೆಯು 56 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಆನೆ ಮಾರ್ತಾಂಡನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಜನ್ ಕಿರಿಯನಾದರೂ ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಆನೆ. 2014ರಲ್ಲೇ ಶಿಬಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಕಂಜನ್ ಬರೋಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ತಾಂಡ ಆನೆಯನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ತಾಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಎಸಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನೂ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು, ಪ್ರಾಣಿ ವೈದ್ಯರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲವೆ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-51-1036918946</p>