ವಿಶ್ವ ಧ್ವನಿ ದಿನ: ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ದನಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಿ..

ಮಡಿಕೇರಿ: 'ಮಾತು ಹ್ಯಾಂಗಿರಬೇಕು' ಎಂಬ ವಿಜಯಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ.ಆದಿಲ್ ಷಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಮಾತು ಕುರಿತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳೂ ಜಯಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಕಟವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ದಿನವೊಂದನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ವಿಶ್ವ ಧ್ವನಿ ದಿನ.

ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗ ಈ ದಿನವೇ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೆದುವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜೋರು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಜೋರುಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಾರರು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತರಬಲ್ಲುದು' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ಹೆಚ್ಚು ಅಬ್ಬರದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವವರ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾತು ಕರ್ಕಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸುವವರು, ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹವರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

'ದೇಹದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳಂತೆ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಹಿರಿಯರು ಮೌನವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

'ಮಾತೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿರಾಮ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದರೆ ಮೈಕ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಬಾರದು' ಎಂದರು.

ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸಂವಹನ, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು — ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ.

ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಗ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ — ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಎನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ.

'ಮೈಕ್ರೋ ಲ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಸರ್ಜರಿ' ಲಭ್ಯ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ) ಈಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಮೈಕ್ರೊ ಲ್ಯಾರಿಂಜಲ್ ಸರ್ಜರಿ' ಯಂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ