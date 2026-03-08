ಕುಶಾಲನಗರ | ಮಾರಮ್ಮ, ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಕುಶಾಲನಗರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಮ್ಮನಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ದೇವತೆಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎರಡು ದಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನವಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಬಳಿಕ ಕಲಾತತ್ವಾದಿ ವಾಸ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಶಿಖರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿತು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆಯ ಅರ್ಚಕ ಶಿವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಂಡಿನ ನವೀನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಜ್, ಖಜಾಂಚಿ ಜಿ.ಜೆ.ಗಣಪತಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಆರ್.ಗಣೇಶ, ಲೋಕೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿ.ಟಿ.ಮಹೇಶ್, ಭರತ್, ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಂಗರಾಜು, ಎಚ್.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹೇಶ್, ಜಿ.ಸಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>