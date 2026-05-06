ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನ: BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಸಚಿವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಸಮೀಪ ಸೇರಿದ್ದರು. ಸಚಿವರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೆ ಸುಮಾರು 50 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.