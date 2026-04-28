ಹಸಿರಿಲ್ಲದೇ ಬರಡಾದ ನಾಗರಹೊಳೆ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಕಳೆದರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನವಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದ ಮಳೆಯ ಸುಳಿವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಣಗಿದ ಬೆಂಗಾಡಿನಂತಾಗಿವೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಕೆಲವು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಕಾಡಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು, ಲಂಟಾನಗಳೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹಸಿರಿನ ಮೇವು ಕಾಣದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ಬರಡು ನೆಲವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗಳ ನಡುವೆ, ಲಂಟಾನ ಕಳೆಯ ನಡುವೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ನವಿಲುಗಳು, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕಾಡುಕೋಣಗಳು ಹಸಿರ ಮೇವಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕಾಡಿನೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಡೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ ಏನೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಸಿರು ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಹಸಿರೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕುವೆಂಪು ಅವರ 'ಹಸುರು' ಕವನ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, 'ಹಸುರಾಗಸ; ಹಸುರು ಮುಗಿಲು; ಹಸುರು ಗದ್ದೆಯಾ ಬಯಲು; ಹಸುರಿನ ಮಲೆ; ಹಸುರು ಕಣಿವೆ; ಹಸುರು ಸಂಜೆಯೀ ಬಿಸಿಲೂ!' ಎಂಬಂತಹ ಹಸಿರುಮಯ ವಾತಾವರಣ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಗರಹೊಳೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಬಾಳೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇ 82ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರಸಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಶೇ 88 ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 63ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಡಿನಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಳೆಯಾದರೂ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>