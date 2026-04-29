ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿನ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಇ–ಗಸ್ತು’

ಮಡಿಕೇರಿ: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 'ಇ–ಗಸ್ತು' ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರು ದಿನೇ ದಿನೇ ತಳ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ಇ–ಗಸ್ತು' ಮೂಲಕ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ಮತ್ತು 15ರಂದು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ 'ಇ–ಗಸ್ತು' ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತ್ತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ 'ಇ–ಗಸ್ತು' ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇವಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು 'ಇ–ಗಸ್ತು' ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಬಹುದು. ಬರಿದಾದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ 460 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಭಾಗದ ಮೇಟಿಕುಪ್ಪೆ ವಲಯದ ಕೆರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆ ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಕೆರೆಗಳು ಬಹುಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಾದ್ಯಂತ 20 ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ಗಳಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>