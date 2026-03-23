ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ವಿನಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಎಂ. ವಿನಯ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಡುಮಂಡ ಕೃತಿ , ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾಂಡಂಡ ಪ್ರತಿಜಾ ಅಚ್ಚಪ್ಪ, ತೀಯರ ಸುಕುಮಾರ, ಪೇರೂರು ವಿಶ್ವಪ್ಪ ಅಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎ.ಕೆ. ಮನು ಮುತ್ತಪ್ಪ , ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಜಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಮಹೇಶ್, ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖರಾಧ ಕರವಂಡ ಲವ ನಾಣಯ್ಯ, ಸಹ ಪ್ರಮುಖ್ ದೀಪಕ್, ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ್ ನಿರನ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಪೂವಯ್ಯ , ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಯ್ಕೆ ಸಭೆಯು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ. ಕೆ.ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-51-790839023</p>