ಉರುಸ್: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಸಮೀಪದ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಉರುಸ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಡಿತೂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಮಾಯತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಿಂದ ದಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಫೀ ಶಹೀದ್, ಸಯ್ಯಿದ್ ಹಸ್ಸನ್ ಸಖಾಫ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜಮಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಸೈನ್ ಸಖಾಫಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾದರ ಹೊದಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಜರುಗಲಿ ಎಂದು ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ 'ಕೊಡಿ ತೂಕಲ್ ' ಕಾರ್ಯಮವು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ (ಬಾವುಟ) ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಸೈನ್ ಸಖಾಫಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಯ್ಯಿದ್ ಝಕರಿಯ ಸಅದಿ ಅಲ್ ಐದರೂಸಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಸಿಹಬುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾ ಯತ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದರ್ರಿಸ್ ಎ.ಪಿ. ಹಂಸ ಸಖಾಫಿ, ಖತೀಬ್ ರಾಝಿಕ್ ಫೈಝಿ, ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಹೀದಿಯ ಅನಾಥಾಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>