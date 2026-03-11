ನಾಪೋಕ್ಲು | ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p><strong>ನಾಪೋಕ್ಲು</strong>: ಕೊಡವ ಕೂಟಾಳಿಯಡ ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿ ಮಾರಮಾಡ ಮಾಚಮ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ರೀಟಾ ಬೋಪಯ್ಯ, ಮಾಳೇಟಿರ ಸೀತಮ್ಮ ವಿವೇಕ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರೋಟಿರ ಶಶಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೊಟ್ಟಂಡ ಪ್ರಭು ಸೋಮಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಬ್ಬಚ್ಚಿರ ರಶ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆಕ್ಕೆರ ರಾಜೇಶ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂಗುಲಂಡ ಸೂರಜ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಿಮ್ಮಚ್ಚಿರ ಪವಿತಾ ರಜನ್, ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚೇಂದಿರ ಪ್ರೀಯಾ ಲೋಹಿತ್, ನೂರೆರ ಸರಿತಾ ಉತ್ತಯ್ಯ, ಪಾಂಡಿರ ದಿವ್ಯಾ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಮಾಡ ಸಾವಿತ್ರಿ, ದೇಯಂಡ ಕುಸುಮಾ ಅಶೋಕ್, ಕಳ್ಳೇಂಗಡ ಶೋಭಾ ಕಿರಣ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>