ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕಳವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆರು ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಸೇರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೀ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಳಿನಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 'ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಳ್ಳರು ಶಾಲೆಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದರು. ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಕಳ್ಳರು ಶಾಲಾ ಬಳಕೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕೊಠಡಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ