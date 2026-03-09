ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾಶಿಬಿರ: ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಮಕಾಲೀನ ತಲ್ಲಣ

ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೊರವಲಯದ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ವೇಮುಲ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊರವಲಯದ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ತಾವು ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಪ.ಸ.ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಊರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಗಿನವರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುಜಿಜ್ಞಾಶಾ ಓ.ಜಾ ಬರೋಡ.