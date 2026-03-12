ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ತರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಏಕೈಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಆತೀಶ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 253 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 20ರಿಂದ 30 ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ 3–4 ಮಂದಿ ಒಳ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೂ ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 85 ಮಂದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ 48, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 73, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 47 ಮಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ 12–14 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. 2 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಂದೇ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 9 ಯಂತ್ರಗಳು, ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 6 ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ‘ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ’ಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಆತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು, ‘ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಸಹ ‘ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್’ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂಬುದು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣಗಳು. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ನೋವಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಮಾತ್ರೆ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನಗಳೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಸೇವನೆ, ಗ್ಲಾಮರೋಲ ನೆಫ್ರೈಟೀಸ್, ಕಾಯಿಲೆ, ಲೂಫಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ನಡೆಯುವುದು, ಮನೆಯ ಊಟವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವುದು, ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶೈಲಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<div><blockquote>ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಆತೀಶ್ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ</span></div>.<div><blockquote>‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ</span></div>.<div><blockquote>‘ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ’ಯಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು</blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>. <p>‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಪತ್ತೆ </p> <p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 12 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಾಂಭವಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ</strong></p><p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪಡೆದು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ.</p>.<p> <strong>ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’</strong> </p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ‘ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ತಜ್ಞರ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಏರುತ್ತಿದೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ</strong></p><p> ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 199 ಮಂದಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆ 253 ತಲುಪಿದೆ. ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 