ಪೆರಾಜೆಯ ಪುತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ಪೆರಾಜೆಯ ಪುತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಿ.ಎಲ್. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ರಜತ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪೆರಾಜೆ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಪಾoಙಣಣ್ಣಾಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ತುರಾಕ್ಷೋಘ್ನ, ಹೋಮ, ವಾಸ್ತು ಬಲಿ ನಡೆದು, ಗಣಪತಿ ಹವನ, ನೂತನ ಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ರಜತ ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಅರ್ಚನೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸುಳ್ಯ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜಾನನ ಪೈ, ಪೆರಾಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಕುಂದಲ್ಪಾಡಿ, ಸ್ಥಳ ದಾನಿಗಳಾದ ಮೇದಪ್ಪ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ, ಮಾರುತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಆರ್. ,ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ಕಾಪಿಲ, ಖಜಾಂಜಿ ರಾಮಯ್ಯ ತೊಕ್ಕುಳಿ, ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಡ್ಕ, ಅರ್ಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ನಂಜಪ್ಪ ಅಡ್ಕ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-51-826345576</p>