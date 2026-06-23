ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಪೆರಾಜೆಯ ಪುತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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