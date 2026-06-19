ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಜನತೆಗೆ ಸಂತಸ

<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಬಿಸಿಲು ಮೋಡದ ನಡುವೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತು.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ಗುಡುಗಿನ ನಡುವೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಾಡಿತು. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ಜೂನ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಧರೆಗೆ ಬೀಳದ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನತೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋನೆ ಮಳೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೀಳದಿದ್ದರೂ ತುಸು ಹೊತ್ತಾದರೂ ರಭಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ನೆಲ ತಂಪಾಯಿತು. ಜನತೆಗೆ ತುಸು ಸಂತಸ ನೀಡಿತು. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು. ಕಿರುಗೂರು, ನಾಗರಹೊಳೆ, ತಿತಿಮತಿ, ದೇವರಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1707340701</p>