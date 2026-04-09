‘ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ’

ಶನಿವಾರಸಂತೆ: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ-ಬೇಧ ಭಾವನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುಡುಗಳಲೆ ಜಾತ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಹಝ್ರುತ್ ಫಬೀರ್ ಷಾಹ್ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಉರೂಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇದಭಾವ ಮಾಡದೆ ಬದುಕುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬರೆ ನಾಮ ಹಲವು ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಿಯ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಸೀದಿಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಊರೂಸ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಯಾಕೂಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗುಡುಗಳಲೆ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮುಸ್ತಾಫ ಖಾದರ್, ಹಮೀದ್, ಮುಸ್ತಾಪ, ತೇಜಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ಹರೀಶ್, ಮಹೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>