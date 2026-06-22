ಶ.ಗ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ 5 ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಶನಿವಾರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ

<p>ಶನಿವಾರಸಂತೆ: ಸಾಹಿತಿ ಶ.ಗ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ 5 ಕೃತಿಗಳನ್ನು 5 ಮಂದಿ ಓದಿ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಭಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೊಡಗು ಅಭಿನಯ ಕಲಾ ಮಿಲನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕುಶಾಲನಗರ ಕಣಿವೆ ಕಟ್ಟೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಟ್ಯ ಸದನದ, ನಾಟ್ಯ ಮಿಲನ ನೃತ್ಯ ಶಾಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶ.ಗ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ‘ಶನಿವಾರಸಂತೆ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ; ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಕ್ಷಿನೋಟ’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಲಾ ಕಾಳಪ್ಪ, ‘ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮನವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್, ‘ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನತ್ತ’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ರಂಜಿತ್ ಕವಲಪಾರ, ‘ಭಾವನಾ ತರಂಗ’ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಹೇಮಂತ್ ಪಾರೇರ ಅವರು, ‘ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು’ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುನೀತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಅಳುವಾರದ ಕೊಡಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ‘ಬರಹಗಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇದಿಕೆ ದೊರಕಬೇಕು, ಬರಹಗಾರರು ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಕೆ. ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರಹಗಾರ ಬರಹ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಧರ್ಮ-ಜಾತಿ, ವಯಸ್ಸು, ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಭಿನಯ ಕಲಾ ಮಿಲನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕುದುಕುಳಿ ಜೆ.ಭರತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶ.ಗ. ನಯನತಾರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳ ಸುಂದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ದುಂಡಳ್ಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಎಸ್.ಪಿ.ದಿವ್ಯಾ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಭಾಗ್ಯಾ, ಸಾಹಿತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಮೋಹನ್, ಕಣಿವೆ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಚಾಲಕ ಉಮೇಶ್, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಜಿತೇಂದ್ರ, ಇಂದಿರಾ, ಭರತ್, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಂಜಲಿ, ಹೇಮಂತ್, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಕವಿತಾ, ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಂಜನ್, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರೋಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-366250744</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>