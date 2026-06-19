ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 580 ಮಂದಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ (ಕುಡುಗೋಲು ರಕ್ತಹೀನತೆ)ದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 259 ಮಂದಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 180, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 141 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮನೆಮನೆ ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 36 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನುಳಿದವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ 36 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 24 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ, ಮೈಸೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈ ರೋಗದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೋಗ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಆತಂಕದ ಸಂಗತಿ ಎನಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೋಗಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು 12ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,421 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 36 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, 1,832 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರನ್ನು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿಲೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?: ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಜೀನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ರೋಗದ ಜೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ರೋಗದ ಜೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ದಾರಿ.</p>.<p>ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೀನ್ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಂದ ವೈದ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾದ 36 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೇ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಸಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದೊಂದೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-51-1217977805</p>