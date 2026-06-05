ಜೀಪ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

<p>ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೀಪಿನ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಫಲಗೊಂಡು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಸಮೀಪದ ದೇವರಮೊಟ್ಟೆ ಪೈಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬವರ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಕ್ಕರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವರಮೊಟ್ಟೆ ಪೈಸಾರಿಯ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೀಪಿನ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜೀಪನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಲು ಚಾಲಕ ಅಶ್ರಫ್ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ತೋಟದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಜೀಪು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1219671917</p>