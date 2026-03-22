ಯೋಗ; ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವಕನ ಸಾಧನೆ

ರೆಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಹ್ಯ

ಸಿದ್ದಾಪುರ: ಯೋಗದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವಕ ಕೆ.ಪಿ. ಸುಮೇಶ್.

ಗುಹ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕಟ್ಟುಕಾಡು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನಾ ದಂಪತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಸುಮೇಶ್, ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಚೆಶೈರ್ ಹೋಮ್ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮೇಶ್ ಯೋಗಾಸವನ್ನು ಗಮನಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಗಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೇಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕಿದ್ದು, ಗೋಮುಖಾಸನ, ಹಲಾಸನ, ಮತ್ಸ್ಯಾಸನ, ಆಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ, ಅನಂತಾಸನ, ವೀರಭದ್ರಾಸನ, ಕೂರ್ಮಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಅನಂತಾಸನ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಗಾಸನದ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಸುಮೇಶ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಮೇಶ್ ವಿಷೇಶ ಚೇತನರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ: ಯೋಗಾಸನದೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮೇಶ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ನೆರೆದಿದ್ದವರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸ್ವಯಂ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆ , ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೆಶ್ ನೃತ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ