ರೆಂಬೆ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವ ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ , ಕಡಿದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರ ಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿಕೊಂಡೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸವಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಡಿದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮರದ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗಳು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಮಧು ದೂರಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷ ಜಾಸಿಂಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ಅಡಚಣೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>