ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಚಾಲಕರು

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಹಾರಂಗಿ-ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದರು.</p>.<p>ಹಾರಂಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಚಾಲಕರಾದ ಮಧುಸೂದನ್, ಪ್ರವೀಣ್, ಧರ್ಮ, ಜಯಾನಂದ, ಪ್ರತಾಪ್, ಸತೀಶ್, ಅಪ್ಪುರಾಜ್ ಅವರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1213117163</p>