ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ; ರೋಗಿಗಳು ಹೈರಾಣ

<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸವಾರರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ‘ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್’ ಪ್ರದೇಶ, ರಸ್ತೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗದಿರುವುದು, ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಡಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೂಕ್ತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ, ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನಷ್ಟು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗದ್ದೆಗಳು ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿ</p>.<p>ವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲಿರುವ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳೂ ನಗರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಿತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾದರೂ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಸರ್ಮಪಕವಾದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಈಗ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-51-319005436</p>