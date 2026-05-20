ಮಲೆನಾಡ ‘ಸ್ವರ್ಗ’ದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಮಲೆನಾಡ ಸ್ವರ್ಗ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕಸ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಬಿನುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಅರಣ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪ್ರತಿ ಕಸ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಧೀರಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಗನ್, ಶಶಾಂಕ್, ಅಕುಲ್, ನಿಕೃತ್, ಸಂರುತ್, ಸಹನಾ, ಸೌರವಿ, ಬಿಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>