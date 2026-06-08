ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಮೆಗತಿ, ಜನರಿಗೆ ಅಧೋಗತಿ

<p><em>ಡಿ.ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್</em></p>.<p>ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜನರು ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಕೂಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ₹ 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಲೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇನಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹ 20 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೂರಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೀಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಘಟನೆಯೂ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಸ್ತೆಗೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೂಡುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಾಹನಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವಾಹನ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತುಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಜಖಂಗೊಂಡು, ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಾರಿಹೋಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನೀರು ಹಾರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಕ್ರೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಜಖಂಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-1184131871</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>