ಲೈನ್‌ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಬಾಲಕಿಯರು ಈಗ ವಕೀಲರು

ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು, ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ ಪದವೀಧರರು
ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:26 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:26 IST
ಪುಷ್ಪಜಾ
ಪುಷ್ಪಜಾ
ವಿದ್ಯಾ
ವಿದ್ಯಾ
ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ
ಪುಷ್ಪಜಾ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ಎಂಎಸ್‌ಡಬ್ಲು ಪದವೀಧರೆ.
ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ 11 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ಗಿರಿಜನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
Kodagu

