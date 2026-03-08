<p><strong>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು</strong>: ಕಾಫಿತೋಟದ ಲೈನ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕಿಯರು ಈಗ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾದ ಮಾಡುವ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರೇ ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಚಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ.</p>.<p>ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದವರು ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು, ಮಾನಂದವಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರು ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವತಿಯರು ಈಗ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಐ.ಆರ್.ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರಾ ಅವರು ವಕೀಲ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ 6ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬಾಳುಗೋಡು ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕೆಸೊಡ್ಲುರಿನ ಬಳಿಕ ಶಾರದಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಳಿಕ, ಸುಳ್ಯದ ಕೆವಿಜಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಸೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಾ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಕೀಲರಾಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ವಕೀಲ ಸುನಿಲ್ ಬಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಿಕರಾದ ನಂದ, ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 2ನೇಯವರು ಚಿತ್ರಾ.</p>.<p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾದರೂ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೂ ಏರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ಮಂಚಳ್ಳಿಯ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಲೈನ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಮಂಚಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ತಿತಿಮತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಹುಣಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಹಾಸನದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಳಿಕ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಐ.ಆರ್.ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವ ತಂದೆ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ, ತಾಯಿ ಮಾಚಿ ತಿತಿಮತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿತಿಮತಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯ ಪಂಜರಿ ಯರವರ ಪಷ್ಪಜಾ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲು ಪದವೀಧರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ತಿತಿಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಪುಷ್ಪಜಾ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೆಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಯುವತಿಯರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ</p>.<div><blockquote>ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಪುಷ್ಪಜಾ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ಎಂಎಸ್ಡಬ್ಲು ಪದವೀಧರೆ.</span></div>.<div><blockquote>ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ 11 ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಏಕಲವ್ಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಹೊನ್ನೇಗೌಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ. ಗಿರಿಜನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ</span></div>.<p><strong>ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವೆ </strong></p><p>ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದೆ. ನಮ್ಮ ಯರವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಕೀಲರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ‘ಕಮ್ಯುನಿಕೆಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್’ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಐಎಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಹಣಕಿಂತಲೂ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಂತಹ ಮುಗ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಗಳಿಸಲು ಆಗಿದಿದ್ದರೆ ಈಗಿರುವ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದವರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ ಮೊದಲ ವಕೀಲೆ</p>.<p><strong>ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವೆ </strong></p><p>ಅಮ್ಮನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ತಂಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿದವಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ. ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಲೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂತಸ ನನಗಿದೆ. ವಕೀಲರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆಯಾಗಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಗಿರಿಜನ ಹಾಡಿಯ ಪಂಜರಿ ಯರವ ಜನಾಂಗದ 2ನೇ ವಕೀಲರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>