ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಜೋಡಿ ಕೋಲ

<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ನಾರ್ಗಾಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಧರ್ಮ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಬುಧವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡವು. ನಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ ಭಂಡಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಹಾಫೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆದವು. ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಣೆಯ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವವು ನಡೆದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ತಡರಾತ್ರಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಗುಳಿಗ ನೇಮವು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಡುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ ಹಾಗೂ ಬಲಬಂಟ ಗುಳಿಗ ರಾಜ ದೈವಗಳ ಜೋಡಿ ಕೋಲಗಳು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ಮಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹರಕೆ ಕೋಲ ನಡೆದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ದೈವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ನಂಬಿದವರ ಇಷ್ಟರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಹರಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಭಕ್ತರು ದೈವದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ನಂತರ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಳಿರು ತೋರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕುಶಾಲನಗರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಿ.ಡಿ.ರಾಜು ರೈ, ವಿವೇಕ್, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-51-716632408</p>