ಮನರಂಜಿಸಿದ ದೇವರ ವೇಷಧಾರಿಗಳು

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಬಾಳೆಕಾಡು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 61ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಪೈಂಗುತ್ತಿ ಪೂಜೆ, ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ದೀಪರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ತಿರುವಪ್ಪ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾಳೆಕಾಡು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಗಣೇಶ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಹನುಮಾನ್, ನರಸಿಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ, ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ವಸೂರಿಮಲೆ ದೇವಿಯ ಸ್ಚಾಗತಕ್ಕೆ ಬಾನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪಟಾಕಿಯ ಚಿತ್ರಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಚಂಡೆವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಳೆಕಾಡು ತೋಟದ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮೋಹನ್, ಸಂದೀಪ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸತೀಶ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ, ಸಹಖಜಾಂಚಿ ಸಂಜಯ್ ವಸಂತ ಮುರುಗೇಶ್, ರಾಮಚಂದ್ರ,ಅಶೋಕ್, ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ, ವಾಸು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-51-881121296