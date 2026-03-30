ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ನೇಮೋತ್ಸವ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಮಂಜಿಕೇರಿಯ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪಾಷಾಣಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ದೈವಕೋಲ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಷವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಂಡಾರ ಪೂಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ- ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಗಳ ನೇಮ, ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗ ದೈವಗಳ ನೇಮ, ಭದ್ರಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೈವದ ನೇಮ, ಕೊರಗ ತನಿಯ ದೈವಗಳ ಕೋಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹರಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>