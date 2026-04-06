ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಈಸ್ಟರ್‌ ಆಚರಣೆ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪಾಸ್ಯಕಾಲದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಹೊಂದಿದ ದಿನವೇ ಈಸ್ಟರ್ ಸಂಡೆ. ಇದರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಾಂಘ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈಸ್ಟರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ರೆ.ಫಾ.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ರೆ.ಫಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಬೆಂಕಿ ಆಶೀರ್ವಚಿಸಿ ಜೇನು ಮೇಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರೂಪಕ ದೃಶ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯಾಜಕರಾದ ಸಂತ ಕ್ಲಾರ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಕಾನ್ಚೆಂಟಿನ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರು, ಗಾಯನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>