ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಂತ ಮೇರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು ಹೊತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು 40 ದಿನ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಜಿ, ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತ ಕ್ಲಾರ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರು 2 ದಿನದ ಸಾಂಘ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿಎಸ್ಐ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧರ್ಮಗುರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಸನ್ ಗೌಡರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>