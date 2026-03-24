ಮೂರು ದಿನಗಳ‌‌ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ

<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ 58ನೇ ವರ್ಷದ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಡಿಯರ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಬೆಳ್ಳಾಟಂ, ರಕ್ತಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೆಳ್ಳಾಟಂ ನಡೆಯಿತು. ವಸೂರಿಮಲೆ ಸ್ನಾನದ ತರುವಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಸೂರಿಮಲೆ ದೇವಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಾಟಂ, ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ, ಶಾಸ್ತಪ್ಪನ ಕೋಲ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಿರುವಪ್ಪನ ಕೋಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಳೆಕಾಡುವಿನ ಕಳಶಗಳನ್ನು ಗೌರವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಂಡೆವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ರತಧಾರಿಗಳು ಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ತಾರ ಮೊಳಗಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೋಲ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಿರುವಪ್ಪ ದೇವರ ಪಲ್ಲಿವೇಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೋಲ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ, ವಸೂರಿಮಾಲೆ ಕೋಲ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಕಂಡಕರ್ಣ( ಸೂರ್ಯದೇವರು) ಕೋಲವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಮೈ ತುಂಬಾ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಗುರುಶ್ರೀ ದರ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಗುಳಿಗ, ಶಾಸ್ತಪ್ಪ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮಗಳ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆದು ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಾವುಟ ಇಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟೆಮನೆ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ರೈ, ಖಜಾಂಚಿ ರಮೇಶ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವಮಣಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಧನು ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಚಂದು ಸುರೇಶ್, ಸುಸದೀಶ್, ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ಮನು ರೈ ಇದ್ದರು. ಕೊಡಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತೆರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ, ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-51-502733223</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>