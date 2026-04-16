ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ:ವಿಶು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಾದ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ತುಳು ಭಾಷಿಗರು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಿಗರು ವಿಶು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷಿಗರು ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕೇರಳಿಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೇ ಎದ್ದು ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ವಿಶು ಕಣಿ ಇಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಹದ ತರಕಾರಿಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ,ಅಕ್ಕಿ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು, ಆಭರಣ, ಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ 18 ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.